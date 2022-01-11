Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову этапировали в колонию

Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову, приговоренную к 11 годам лишения свободы, этапировали в женскую исправительную колонию в Гомеле, сообщает Новое время.

Как заявили в Правозащитном центе "Весна", ближайшие две недели она будет находиться на картине.

Правозащитники призвали писать Колесниковой письма.

Мария Колесникова — член президиума Координационного совета по мирной передачи власти в Беларуси, созданной белорусской оппозицией после силового подавления протестов в стране. Неизвестные похитили ее 7 сентября 2020 года в центре Минска и пытались насильно вывезти из страны, но она порвала свой загранпаспорт. Позже стало известно, что Колесникова находится в СИЗО и проходит как подозреваемая по уголовному делу о попытке захвата власти.

Колесникова признана политзаключенным и узником совести. Европарламент присудил ей премию имени Сахарова за значительный вклад в борьбу за права человека.

В сентябре 2021 года суд Беларуси вынес ей приговор — 11 лет колонии. Колесникову признали виновной в "тайном сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем".