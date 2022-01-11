Участники Нормандского формата согласуют проведение нового саммита – ОП
Сегодня Киев посетили советник канцлера Германии Йенс Плетнер и дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским и проведут переговоры с главой ОП Андреем Ермаком.
Об этом говорится в сообщении Офиса президента.
Зеленский приветствовал усилия, прилагаемые Германией и Францией для выполнения договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита "Нормандской четверки" в декабре 2019 года.
"Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран", - заявил президент Украины.
Стороны также обсудили дальнейшие шаги по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, а также деэскалации на границах Украины.
Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что Украина "остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования", а также отметил необходимость обеспечения соблюдения режима прекращения огня и осуществление дальнейших обменов пленными.
Стороны будут также работать над согласованием проведения следующего саммита в Нормандском формате.
"Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в Нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита "Нормандской четверки". Проведение очередного саммита в Нормандском формате дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования", – заявил Ермак.