Мать Саакашвили требует, чтобы к нему допустили зарубежных врачей

Состояние находящегося в заключении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили ухудшилось, заявляет его мать Гиули Аласания, сообщает Интерфакс-Украина.

"Ухудшились те симптомы, что были - головные боли, проблемы со сном, тремор, онемение рук и ног" , - сказала Аласания журналистам в понедельник после того, как навестила Саакашвили в тюрьме города Рустави.

"Моим требованием остается - допустить врачей и не только наших (грузинских) врачей. Мы планируем привезти врачей из-за рубежа, и нам должны дать эту возможность" , - заявила Аласания.

По ее словам, Саакашвили осмотрел невролог, который выписал медикаменты. Она добавила, что ее сын нуждается в "нормальном обследовании". При этом Аласания отметила, что Саакашвили в целом настроен оптимистично и считает, что временно находится в тюрьме.