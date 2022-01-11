Боевики на Донбассе приводят войска в боевую готовность – разведка
На Донбассе начаты мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.
В ведомстве пишут, что с 10 января в армейских корпусах начаты мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности, в рамках которых запланировано собрание с резервистами.
"Также отрабатываются вопросы доукомплектования воинских частей оперативной группировки российских оккупационных войск мобилизационными ресурсами, осуществляется проверка работы развернутых пунктов приема личного состава и военной техники", — сообщают разведчики.
Среди прочего, боевики в усиленном режиме осуществляют розыскные мероприятия лиц, которые считаются приписным личным составом районных военных комиссариатов и уклоняются от прохождения собрания.