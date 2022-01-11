Есть два пути: в Белом доме прокомментировали переговоры с Россией

Власти США считают, что на данном этапе переговоров по НАТО у президента РФ Владимира Путина есть два пути для решения ситуации. ﻿﻿Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Сегодня.

"Он может пойти по пути дипломатии – на этой неделе еще два раунда переговоров; мы считаем их тройным пакетом, что, я думаю, они также подтвердили со своей стороны, – или есть путь эскалации. Мы, безусловно, надеемся, что путь дипломатии – это путь, по которому они пойдут" , – сказала Псаки.

По ее словам, в ходе переговоров США вновь напомнили России о том, какие последствия ее ожидают в случае вторжения в Украину.

Говоря о том, как мог бы выглядеть выбор дипломатического пути со стороны РФ, Псаки напомнила, что неподалеку от границ Украины находится около 100 тысяч российских солдат, которых нужно вернуть обратно в казармы.