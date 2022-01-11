В Украине начали взимать "налог на Google"

Закон "о налоге на Google" полностью вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Кто должен платить 20% НДС

В законе прописано, что нерезиденты будут включены в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС в Украине. Регистрация плательщика будет упрощенной и удаленной (на специально разработанном веб-портале). Таким образом, вместо украинских компаний НДС будут платить интернет-гиганты.

Согласно закону, следующие электронные услуги подпадают под налогообложение:

поставка изображений или текстов,

поставка аудиовизуальных произведений, видео по запросу, игр,

предоставление в пользование "облаков" для размещения данных,

поставки софта и обновлений к нему, а также его дистанционное обслуживание,

реклама в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

В то же время корпорации не будут платить 20% НДС за предоставление электронных образовательных услуг.

Повышение стоимости на 20%

Вместе с тем, далеко не все украинские компании, которые сотрудничают с интернет-гигантами, являются плательщиками НДС. Это потенциально может привести к росту стоимости интернет-услуг. В частности, Facebook разослал владельцам бизнес-аккаунтов уведомление о 20%-й наценке с 1 января 2022 года. Это коснется клиентов, кто не является плательщиками НДС. Если компания предоставит идентификатор плательщика НДС, Facebook будет не добавлять НДС к покупке рекламы. Аналогичное сообщение разослал и Google.

В то же время, глава финансового комитета парламента Данил Гетманцев отметил, что этот закон никак не повлияет на обычных пользователей. Ведь такие услуги, как поиск в Google или пользование соцсетями, останутся бесплатными.

"Так называемый налог на Google вводит простой механизм уплаты НДС для транснациональных корпораций, предоставляющих услуги в сфере электронной коммерции. Это и Facebook, и Netflix, и Viber. Они должны платить налог в Украине, как и в более 80 юрисдикций по всему миру" , - сказал нардеп от "Слуги народа".

Европейские нормы

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза.

В частности, впервые на проблему обложения НДС электронных услуг обратили внимание в Европейском Союзе, изменив правила определения места поставки таких услуг. Так, к 2015 году место поставки электронных услуг определялось по месту регистрации поставщика, что позволяло некоторым поставщикам минимизировать налог, регистрируясь в странах, где применялась низкая ставка НДС или услуги вообще освобождались от налогообложения. Именно поэтому, были разработаны правила, какие бы позволить обложить НДС электронные услуги именно по месту их потребления.

Кроме того, для реализации своего замысла в ЕС была введена специальная система MOSS (Mini One Stop Shop), которая позволила субъектам хозяйствования декларировать и уплачивать НДС в стране потребления услуги без необходимости регистрации плательщиком НДС в общем порядке. Предложенная Европейским Союзом модель налогообложения НДС электронных услуг стала основой для других государств при разработке подобных налоговых режимов, позволив увеличить размер налоговых поступлений в бюджет соответствующего государства путем налогообложения услуги непосредственно в стране их потребления.

Напомним, так называемый закон "о налоге на Google" Верховная рада одобрила в начале июня 2021 года.