В Австрии сообщили о скором введении обязательной вакцинации

Канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил намерение правительства страны ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 в феврале 2022 года, сообщает Лента.Ру.

Глава Австрии добавил, что после некоторых доработок законопроект скоро будет представлен в финальном варианте.

"Серьезные возражения теперь будут рассмотрены и, при необходимости, включены. С моей точки зрения, необходимость обязательной вакцинации сомнений не вызывает" , — сказал Нехаммер.

Правительство Австрии ранее сообщило о плане введения обязательной вакцинации от коронавируса с февраля 2022 года. Это вызвало массовые акции протеста против обязательной вакцинации.