Ученые из США обнаружили антитело, нейтрализующее COVID-19

Американские ученые обнаружили антитело, нейтрализующее широкий спектр сарбековирусов, к которым относится SARS-CoV-2 и его варианты. Результаты исследования специалистов Вашингтонского университета в Сиэтле и сотрудников биотехнологической компании Humabs Biomed SA были опубликованы в журнале Science, сообщает Корреспондент.

Антитело S2K146 было выделено из В-клеток человека, выздоровевшего от COVID-19. Как и другие антитела, индуцируемые вакцинами против SARS-CoV-2, оно нацелено на вирусный спайковый белок и эффективно защищает от инфекции.

Эксперименты на сирийских хомячках показали, что S2K146 в определенных концентрациях полностью подавляет репликацию вируса в легких.

По мнению авторов работы, новым мутациям SARS-CoV-2 будет очень сложно уклоняться от S2K146 и оставаться жизнеспособными.

Ученые выявили только один вариант коронавируса, который мог спастись от антитела, но его способность к инфицированию клеток была очень слабой.