РФ может распространить дезинформацию о переговорах в Женеве – Белый дом

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовятся к возможной "дезинформации" о переговорах в Женеве, сообщает Depo.ua.

По ее словам, источником дезинформации о переговорах США и России в Женеве может стать Москва.

"Мы готовимся к возможности и вероятности, никто не должен удивиться, если Россия распространит дезинформацию о договоренностях, которых не было" , – сказала она.