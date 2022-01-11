В США считают, что РФ может распространить дезинформацию о переговорах – Москва отрицает
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовятся к возможной "дезинформации" о переговорах в Женеве, сообщает Depo.ua.
По ее словам, источником дезинформации о переговорах США и России в Женеве может стать Москва.
"Мы готовимся к возможности и вероятности, никто не должен удивиться, если Россия распространит дезинформацию о договоренностях, которых не было", – сказала она.
Псаки призывала не поддаваться будущим попыткам введения в заблуждение. Она подчеркнула, что
"РФ может пойти еще дальше и заявить о чем-то как о поводе для дальнейшей дестабилизирующей активности".
В МИД РФ резко отреагировали на заявление представителя Белого дома, обвинив Псаки в некомпетентности.
"Это человек (Псаки), который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, цитирует "РИА Новости".