Раскрыта дата выхода Samsung Galaxy S22

Презентация флагманских смартфонов серии Samsung Galaxy S22 состоится 8 февраля, сообщает Лента.Ру.

Согласно раскрытой информации от инсайдеров, которые подтвердили дату выхода смартфонов, следующее мероприятие Samsung состоится 8 февраля. Источники рассказали, что компания согласовала проведение Galaxy Unpacked 2022 на данную дату. В конце января корейская корпорация начнет уведомлять об этом журналистов и блогеров.

Неназванный представитель Samsung также сообщил, что на мероприятии компания покажет три смартфона серии Galaxy S22.

"Старт предзаказов запланирован на 9 февраля, продажи флагманов будут открыты 24 февраля" , — отметил источник.

Первые смартфоны будут отправлены покупателям 21 февраля. Судя по всему, Samsung начнет продажи во всем мире одновременно.

Кроме того, инсайдеры рассказали, что Samsung будет использовать в маркетинговых целях выставку MWC-2022, которая пройдет в Барселоне с 28 февраля по 3 марта. Компания продемонстрирует флагманы и покажет новые возможности экосистемы Galaxy.

Ожидается, что в феврале корейская компания выпустит флагманы Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. В конце декабря известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) заявил, что Samsung планировала начать продажи смартфонов 18 февраля. Однако из-за проблем с цепочкой поставок старт продаж подвинули на конец месяца.