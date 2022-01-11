В Черновцах пьяный полковник полиции пытался "порешать" с патрульными

В Черновцах патрульные остановили внедорожник Mercedes-Benz G63, за рулем которого оказался пьяный полковник полиции, сообщает Новое время.

Соответствующее видео с нагрудной камеры одного из правоохранителей было опубликовано в соцсетях.

На обнародованных кадрах запечатлен начальник управления стратегических расследований в Одесской области Вячеслав Ефтений.

Несмотря на явные признаки алкогольного опьянения полицейский отказался от прохождения освидетельствования, признав при этом, что "выпил".

Кроме того, нарушитель пытался замять ситуацию, предлагая патрульным «порешать» этот вопрос.