США заняли "твердолобую" позицию по вступлению Украины в НАТО – источник

США заняли "твердолобую" позицию по вступлению Украины в НАТО и отказываются обсуждать эту тему без участия Киева. ﻿Об этом заявил источник, близкий к переговорам, сообщает РИА Новости.

Двусторонние консультации прошли в понедельник за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН и продлились семь с половиной часов.

"Из сопряженных аспектов можно отметить (США, – ред.) их твердолобую позицию по Украине. Мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем" , – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что НАТО и США не надо уходить от ответственности по этому вопросу, поскольку именно они "принимают или не принимают новых членов" в альянс.

"Нам нужен конкретный ответ на наши озабоченности, прежде всего, в контексте нерасширения НАТО. Всякие увиливания нам не интересны" , – подчеркнул источник.

По его словам, России и США "есть прямой смысл договориться", иначе "угрозы мировой безопасности возрастут".