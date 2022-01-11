Украинский клуб высмеяли за презентацию игрока Кальмара

Дуглас Бергквист еще не сыграл ни одной официальной секунды за Черноморец, но болельщикам одесской команды уже смешно, сообщает Сегодня.

Инстаграм клуба украинской Премьер-лиги одесского Черноморца необычным образом сообщил о появлении в команде новичка – 28-летнего шведского защитника Дугласа Бергквиста.

"Дуглас перешел в Черноморец из шведского Кальмара. Игра началась! Красный – стой. Зеленый – тоже стой. Черно-синий – иди!", – написали на странице Черноморца в соцсетях, незамысловато зарисовав уже неактуальную форму новичка цветами одесского клуба.

Болельщики Черноморца высмеяли такую презентацию новичка. Вот их комментарии:

Когда дизайнер тоже на сборах в Турции и знатно на*****лся

Надеюсь, что следующими трансферами клуба станут графический дизайнер и видеограф

Правда, в комментариях под фото новичка Черноморца Дугласа Бергквиста нашлось место и такому отзыву: "Что вы все смеетесь? Это хайп, креатив! Это же соцсети, а не официальный сайт! Это же Одесса!".

Отметим, что Дуглас Бергквист стал знаменитостью в 2016-м, когда весь мир облетели кровавые снимки после его травмы в матче шведского чемпионата.