Instagram разрешит редактировать ленту профиля

В Instagram тестируют функцию "Редактировать сетку": она позволит менять порядок публикаций в профиле пользователя, сообщает УНИАН.

Новую опцию заметил разработчик Алессандро Палуцци и сообщил о ней в Twitter.

Стандартно сетка отсортирована по дате добавления: чем новее пост, тем он выше. Теперь можно будет переставить публикации на любые места, в выбранном владельцем аккаунта порядке. Еще с новой функцией можно будет закрепить нужные посты в верхней части профиля.

Выглядеть это будет примерно так:

фото Alessandro Paluzzi

Пока функция доступна ограниченному количеству пользователей. В ближайшее время она появится для всех желающих.