Минздрав заинтересован в производстве конопли в Украине для лекарств

Первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида заявил, что Минздрав рассчитывает наладить производство конопли для лекарств непосредственно в Украине. Таким образом, не нужно будет полагаться на их импорт, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Мы заинтересованы в том, чтобы такие препараты могли изготавливаться в Украине, а не только ввозились из-за рубежа. Но это сложный, длительный процесс, потому что украинские пациенты должны иметь доступ к лекарственным препаратам доказанной эффективности. Но да, мы за то, чтобы процесс полного цикла был в Украине" , - отметил Комарида.

Напомним, в Министерстве здравоохранения разработали проект закона об обороте медицинской марихуаны. Там заявляют, что в Раду он будет внесен в ближайшие месяцы.