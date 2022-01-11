В Латвии задержали двоих подозреваемых в шпионаже на Россию

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) совместно со Службой военной разведки и безопасности (MIDD) задержала двух человек по подозрению в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой, сообщает Укринформ.

Задержание подозреваемых было произведено еще в 2021 году в рамках двух уголовных процессов, начатых по статье "шпионаж". Полученная VDD информация свидетельствует о том, что подозреваемые встречались с представителями российской военной разведки на территории РФ. Они арестованы.

30 декабря 2021 года VDD передала материалы дела в прокуратуру с требованием начать уголовное преследование. По имеющейся информации, один из обвиняемых использовал полученные в ходе профессиональной деятельности контакты с целью получить, обобщить, проанализировать и передавать российской военной разведке информацию о боевых возможностях, процедурах, планах и учениях Национальных вооруженных сил, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории Латвии. В результате процессуальных действий получен значительный объем доказательств, в том числе документы и носители информации.

По второму уголовному делу обвиняемый также подозревается в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой, предоставлении информации, имеющей отношение к военным интересам России.

В интересах расследования VDD дополнительной информации не предоставляет.