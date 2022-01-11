"Диснейленд" останавливает работу: с чем это связано

Ни для кого не секрет, что знаменитый парк развлечений "Диснейленд" есть не только в Париже. Один из них расположен в Гонконге, в Китае, сообщает 24 Канал.

В настоящее время он приостанавливает свою работу для посетителей. Об этом сообщили на официальном сайте парка в соответствии с требованиями властей и Минздрава по профилактике всех мер безопасности от COVID-19.

Гонконгский "Диснейленд" приостанавливает работу из-за COVID

Так, парк объявил, что временно закроется с 7 по 20 января 2022 года. Все из-за глобального всплеска COVID-19 в стране.

Отмечается, что этот шаг коснется тематического парка, но не его курортных отелей.

Как известно, обслуживание в ресторанах и местах отдыха в отелях будет налажено в соответствии с последними правилами.

Кроме того, парк заявил, что те люди, которые забронировали билеты на время закрытия, смогут его посетить – срок билетов продлят.