Блогер написал рэп о возвращении Порошенко в Украину

Блогер Владимир Завгородний написал рэп о возвращении Порошенко в Украину, которое анонсировано на 17 января.

Соответствующее видео он выложил на своем YouTube-канале.

В тексте рэпа есть следующие строки:

"Я принёс благую весть: скоро
﻿Порошенко будет здесь снова!
﻿Не страшна зима с её морозами и снегами,
﻿Если Порошенко снова будет с нами!"

Надо отметить, что трек не лишен иронии:

"Там, где проходит он, сквозь его на асфальте следы
﻿Пробиваются нежные ростки и растут полевые цветы,
﻿Птицы и звери лесные выходят из леса и с рук у него едят,
﻿Депутаты выбрасывают мандат и снова берутся за фотоаппарат
﻿Подсолнухи забывают про солнце и смотрят только ему вослед,
﻿Зеленский останавливает кортеж и садится на велосипед…", - читает рэпер.

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