Блогер написал рэп о возвращении Порошенко в Украину
Блогер Владимир Завгородний написал рэп о возвращении Порошенко в Украину, которое анонсировано на 17 января.
Соответствующее видео он выложил на своем YouTube-канале.
В тексте рэпа есть следующие строки:
"Я принёс благую весть: скоро
Порошенко будет здесь снова!
Не страшна зима с её морозами и снегами,
Если Порошенко снова будет с нами!"
Надо отметить, что трек не лишен иронии:
"Там, где проходит он, сквозь его на асфальте следы
Пробиваются нежные ростки и растут полевые цветы,
Птицы и звери лесные выходят из леса и с рук у него едят,
Депутаты выбрасывают мандат и снова берутся за фотоаппарат
Подсолнухи забывают про солнце и смотрят только ему вослед,
Зеленский останавливает кортеж и садится на велосипед…", - читает рэпер.