Блогер написал рэп про возвращение Порошенко в Украину

Блогер Владимир Завгородний написал рэп о возвращении Порошенко в Украину, которое анонсировано на 17 января.

Соответствующее видео он выложил на своем YouTube-канале.

В тексте рэпа есть следующие строки:

"Я принёс благую весть: скоро

﻿Порошенко будет здесь снова!

﻿Не страшна зима с её морозами и снегами,

﻿Если Порошенко снова будет с нами!"

Надо отметить, что трек не лишен иронии: