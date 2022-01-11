Россия начала учения возле границ с Украиной

В России заявили о начале учений на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, сообщил﻿ Telegram-канал "Сегодня".

"Около 3 тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях" , - отметила пресс-служба Западного военного округа РФ.

Планируется задействовать около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.