Бывший топ-менеджер Укрзализныци будет руководить закупками Нацбанка

С 11 января по результатам открытого конкурса на должность директора Департамента закупок Национального банка Украины назначили Андрей Телюпу, сообщает UBR.

В его сферу ответственности входит обеспечение процесса закупок, договорной работы, связанной с обеспечением деятельности центробанка.

На работу в НБУ новоназначенный директор департамента пришел в 2020 году. До этого возглавлял Офис трансформации закупок "Укрзализныци". С октября 2017 года по май 2020 года работал руководителем проектов реформ в команде поддержки реформ Министерства экономики.