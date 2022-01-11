В Минюсте рассказали, как действовать при потере посылки на почте

Операторы почтовой связи несут ответственность за частичную или полную потерю почтовых отправлений, невыплату денег по почтовым переводам, нарушение сроков пересылки переводов и несвоевременную доставку всех видов регистрируемых почтовых отправлений, сообщает Укринформ.

Об этом говорится на странице Министерства юстиции Украины в Фейсбуке.

«Если ваша посылка так и не попала адресату, вам нужно обратиться в почтовое отделение, где вы отправляли посылку, с заявлением о потере или повреждении отправления», - говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что в заявлении обязательно нужно указать вид, категорию и номер почтового отправления или категорию и номер почтового перевода, место и дату принятия, фамилию, имя и отчество (для юридических лиц – наименование) и почтовый адрес отправителя и адресата, а в соответствующих случаях – сумму почтового перевода, сумму объявленной ценности почтового отправления, сумму наложенного платежа, данные предъявленного документа, удостоверяющего личность заявителя.

В случае, когда это касается посылки, прямого контейнера или листа, бандероли с объявленной ценностью – в заявлении указывается вид упаковки, подробный перечень и стоимость вложения.

«В соответствии с законодательством Украины, операторы почтовой связи несут ответственность за частичную или полную потерю почтовых отправлений, за невыплату денег по почтовым переводам, а также нарушение сроков пересылки почтовых переводов и за несвоевременную доставку всех видов регистрируемых почтовых отправлений» , - отмечают в министерстве.

При подаче заявления отправитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также расчетный документ, поэтому всегда нужно хранить кассовые чеки и квитанции об уплате соответствующей услуги, информируют в Минюсте.

«В случае обнаружения факта потери или повреждения почтового отправления, вы вправе потребовать от работников отделения почтовой связи составления акта, который подписывается лицом, составившим акт, руководителем (администратором) почтового отделения и вами», - говорится в сообщении.

Как отмечается, следует обратиться с претензией к предприятию почтовой связи и приложить все необходимые копии, свидетельствующие о нарушенном праве. В свою очередь оператор почтовой связи в месячный срок должен в письменном виде дать ответ на претензию, в которой либо согласится с выплатой вам компенсации, либо укажет, по каким причинам произвести выплату невозможно.

Если вы не согласны с ответом, вы имеете право обжаловать его в суде, отмечают в Минюсте.

Также отмечается, что согласно ст. 18 Закона Украины «О почтовой связи», оператор почтовой завязи за невыполнение или ненадлежащее выполнение услуг по пересылке внутренних почтовых отправлений несет материальную ответственность перед пользователями, а именно:

- за полную потерю регистрируемых почтовых отправлений без объявленной стоимости – возмещается стоимость услуги почтовой связи и штраф в размере 100 процентов стоимости этих услуг;

- за частичную потерю (повреждения) вложения посылки без объявленной ценности – возмещается его стоимость пропорционально массе утраченной или поврежденной части вложения путем деления размера тарифа за пересылку на чистую массу вложения и штраф в размере 100% стоимости услуг почтовой связи;

- за полную утрату (повреждение) вложения посылки с объявленной ценностью – возмещается в размере суммы объявленной ценности почтового отправления, стоимости услуг почтовой связи и штрафа в размере 25% стоимости этих услуг;

- за несвоевременную доставку всех видов регистрируемых почтовых отправлений – штраф в размере 25% стоимости услуг почтовой связи.

Также в Минюсте обращают внимание, что оператор почтовой связи не несет материальной ответственности за почтовые отправления, если:

- почтовое отправление на основании закона подлежит изъятию, конфискации или уничтожению;

- потеря или повреждение вложения почтового отправления произошли вследствие действия непреодолимой силы (землетрясение, ураган, наводнение и т.п.);

- нехватка или повреждение вложения почтового отправления произошли вследствие нарушения отправителем установленных законодательством Украины правил по ограничениям в пересылке предметов и вещей;

- почтовое отправление (почтовый перевод) выдано (выплачено) адресату под расписку о получении;

- заявление о розыске почтового отправления (почтового перевода) подано к объекту почтовой связи после шести месяцев со дня приемки;

- почтовое отправление с объявленной ценностью, прямой контейнер были приняты от отправителя закрытыми, оболочка почтового отправления или сам контейнер, печать или пломба отправителя не повреждены, а масса почтового отправления или прямого контейнера соответствует массе, определенной во время его приема к пересылке.