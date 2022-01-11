Ермак о возможности вторжения РФ: 90% населения будут защищать Украину

Украина готова защищаться от российской агрессии, но новое вторжение России будет означать большую проблему для всех западных стран. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в интервью британскому 4 каналу, сообщает Левый берег.

"Прежде всего, я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения будут здесь и будут защищать нашу страну. Если это случится, это будет приговором для НАТО и большой проблемой, потому что все западные страны должны будут объяснять своим гражданам, почему они вели переговоры так долго, а это (нападение – ред.) произошло" , – ответил Ермак в ответ на вопрос журналиста, есть ли Украина сейчас лучше подготовленной к возможному новому вторжению, чем в 2014 году.

Глава президентского офиса напомнил, что цель вступления в НАТО прописана в Конституции Украины, и только украинцы и члены НАТО вправе принимать решение о присоединении к Альянсу, а не Россия, уже официально выдвигающая такие ультиматумы.

"И если кто-то из членов НАТО против этого (присоединение Украины – ред.), пожалуйста, сообщите об этом должным образом, честно и дружественно к нам. Победа Украины, улаживание украинского кейса, будет одной из самых больших побед всех наших партнеров. В то же время некоторые проблемы и продолжение войны в Украине или эскалация ситуации будут одним из самых больших поражений наших стран-партнеров" , – убежден Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что разговоры об уменьшении количества вооружения в Украине можно начинать только после окончания войны. Ермак добавил: если предположить, что государство проигрывает в противостоянии России, это будет означать конец всей архитектуры мировой безопасности, сложившейся после Второй мировой войны.