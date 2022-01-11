В Британии разворачивается скандал вокруг вечеринки Джонсона в разгар локдауна

В Великобритании разворачивается скандал вокруг премьера Бориса Джонсона, который как выяснилось "абсолютно возмутительно" нарушал правила карантина во время первого локдауна, сообщает Страна UA.

В СМИ попало письмо его главного личного секретаря Мартина Рейнольдса. В нем он анонсирует вечеринку в саду резиденции своего шефа, запланированную на 20 мая 2020 года. Страна тогда жила в условиях жесткого локдауна из-за пандемии коронавируса.

"Привет всем, после чрезвычайно напряженного периода мы подумали, что было бы хорошо использовать прекрасную погоду и выпить немного социально дистанцированных напитков в саду Даунинг-стрит в этот вечер. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам с 18:00 и приносите собственную выпивку!" - говорится в электронном письме.

An email shared exclusively with ITV News provides the first evidence of a party on May 20, 2020 in the Number 10 garden - when the rest of the country was banned from meeting more than one other person outdoors https://t.co/yRtbPqrwGS pic.twitter.com/GtwSBZIyIr — ITV News Politics (@ITVNewsPolitics) January 10, 2022

На вечеринку были приглашены чуть более 100 сотрудников, однако в это время в Британии было запрещено любое собрание более двух человек на открытом воздухе. Вечеринку посетили около 30-40 человек, на столах были расставлены блюда и вино, но некоторые сотрудники, как сообщается, тогда высказали сомнения о целесообразности мероприятия.

Считается, что премьер-министр участвовал в вечеринке в саду резиденции главы правительства 20 мая 2020 года вместе с Керри Джонсон, которая тогда была его невестой.

Обвинения в адрес Джонсона по поводу вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна вызвали бурную реакцию на первых страницах газет во вторник. Даже обычно поддерживающая премьера газета Express опубликовала предупреждение: "Хватит, Борис! Пора заканчивать с фарсом вокруг вечеринки" . Ряд СМИ вынесли в заголовки самую яркую фразу из письма помощника премьера: "Приносите собственную выпивку".

Борис Джонсон отказывается отвечать на вопрос о той вечеринке, ссылаясь на то, что сейчас идет официальное расследование. Тем временем лондонская полиция подтвердила, что она находится на связи с правительством на этот счет.