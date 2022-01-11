Малиновский о возможном отстранении Шевченко
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал ситуацию Андрея Шевченко в Дженоа. Он поддержал бывшего тренера национальной команды, сообщает 24 Канал.
Руслан отметил, что время от времени общается с экс-тренером "сине-желтых".
"Мы с ним на связи, разговаривали после игры. Но все мы понимаем, что непростая ситуация, много травмированных, коронавирус. Он только пришел в команду, он тоже переболел коронавирусом", – сказал полузащитник.
Также Малиновский подчеркнул, что за такой период слишком сложно привести команду к значительным успехам. Он заверил, что в сборной сначала была похожая ситуация.
"Нелегко прийти в команду и поставить игру через 1-2 месяца. То же было со сборной Украины – мы не с первого дня понимали, что он хочет на поле", – заявил Малиновский.
Футболист добавил, что "грифонам" нужно приложить незаурядные усилия, чтобы остаться в Серии А.
"За выживание борются за команды очень высокого уровня. Дженоа нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в серии А", – отметил игрок Аталанты.
Успехи Шевченко в Дженоа
- Под руководством Шевченко итальянская команда сыграла 10 матчей. Единственную победу одержал в Кубке Италии над Салернитаной. Тогда "грифоны" обыграли своих соперников со счётом 1:0.
- В Серии А украинец провел 9 игр, из них 5 завершились поражением и 3 – вничью.
- "Грифоны" занимают предпоследнее 19 место, имея в своем активе 12 очков.