В США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

Группа республиканских конгрессменов намерена внести законопроект, объявляющий Украину страной "НАТО-плюс" и инициирующий проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма, сообщает Голос Америки.

"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы" , – заявил ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол, который является главным соавтором законопроекта.

"Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе" , – добавил он.

Законопроект обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается, в условиях наращивания российской военной мощи у ее границ.

Он также предполагает привлечение президента России Владимира Путина к ответственности за агрессию через немедленное введение санкций против газопровода "Северный поток – 2", чтобы он так и не был введен в эксплуатацию.

Законопроект также определяет Украину как страну "НАТО-плюс", чтобы обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов о продаже некоторых американских оборонных товаров и услуг.

Документ отвергает предложение России о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности наземного базирования и требует, чтобы США официально определили, является ли Россия государством-спонсором терроризма.

Кроме того, он предусматривает выделение 155 миллионов долларов "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" на борьбу с российской дезинформацией и информационными операциями в странах бывшего СССР на 2022 год.

Соавторами законопроекта выступили члены Палаты представителей Майк Роджерс, Майк Тернер и Элис Стефаник.

"Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США" , – заявил конгрессмен Роджерс.