Журналист Куликов рассказал детали нападения на него

Журналист Андрей Куликов, комментируя нападение на него в Киеве, заявил, что он «пошел не через то место, не в то время», сообщает Цензор.НЕТ.

"Утром 7 января, около 5:50, на меня напали возле Воздухофлотского моста на проспекте Победы (в Киеве. — Ред.). Несколько раз ударили руками и ногами. Под угрозой дальнейшей физической расправы, а также применения различных инструментов, в том числе, как мне тогда казалось, холодного оружия, я отдал деньги, банковскую карту" , — сказал он.

По словам Куликова, также у него забрали мобильный телефон", но инцидент он не связывает с журналисткой деятельностью.

"С одной стороны случайно, с другой — место там такое, что оно и не случайно. Просто я пошел не через то место, не в то время" , — сказал он.

Также журналист заявил, что он доволен действиями правоохранителей.