Джонсону пригрозили преследованием из-за вечеринки
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уличили в организации вечеринки в условиях карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией Covid-19, сообщает Новое время.
Речь идет о первом локдауне, который был объявлен в стране в 2020 году.
Журналисты выяснили, что вечеринка в разгар пандемии проходила 20 мая в саду резиденции Джонсона на Даунинг-стрит в формате пикника.
По словам очевидцев, на мероприятии присутствовали около 30 человек, в том числе и сам глава правительства.
Первым о вечеринке рассказал у себя в соцсетях Доминик Каммингс, который ранее был главным советником Джонсона.
Кроме того, в распоряжении телекомпании ITV News оказалось электронное письмо с приглашением на пикник, разосланное сотрудникам администрации премьер-министра его личным секретарем Мартином Рейнолдсом.
"Выпивка с социальной дистанцией! (ОФИЦИАЛЬНО-КОНФИДЕНЦИАЛЬНО-ТОЛЬКО ДЛЯ ДАУНИНГ-СТРИТ, 10). Присоединяйтесь к нам с шести вечера и приносите свою выпивку", — говорится в нем.
Сам Джонсон комментировать это информацию отказался, сославшись на то, что сейчас по этому поводу идет расследование.