Джонсону пригрозили преследованием из-за вечеринки

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уличили в организации вечеринки в условиях карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией Covid-19, сообщает Новое время.

Речь идет о первом локдауне, который был объявлен в стране в 2020 году.

Журналисты выяснили, что вечеринка в разгар пандемии проходила 20 мая в саду резиденции Джонсона на Даунинг-стрит в формате пикника.

По словам очевидцев, на мероприятии присутствовали около 30 человек, в том числе и сам глава правительства.

Первым о вечеринке рассказал у себя в соцсетях Доминик Каммингс, который ранее был главным советником Джонсона.

Кроме того, в распоряжении телекомпании ITV News оказалось электронное письмо с приглашением на пикник, разосланное сотрудникам администрации премьер-министра его личным секретарем Мартином Рейнолдсом.

EXCL: Email obtained by @itvnews proves over 100 staff were invited to drinks party in No 10 garden at height of lockdown to “make the most of the lovely weather”.We’re told PM and his wife attended, with staff invited to “bring your own booze!”https://t.co/rg34EIkdz2 pic.twitter.com/UORlSwwHJX — Paul Brand (@PaulBrandITV) January 10, 2022

"Выпивка с социальной дистанцией! (ОФИЦИАЛЬНО-КОНФИДЕНЦИАЛЬНО-ТОЛЬКО ДЛЯ ДАУНИНГ-СТРИТ, 10). Присоединяйтесь к нам с шести вечера и приносите свою выпивку" , — говорится в нем.

Сам Джонсон комментировать это информацию отказался, сославшись на то, что сейчас по этому поводу идет расследование.