Прогноз, что будет с экономикой, курсом и инфляцией в 2022 году

Ведущие украинские эксперты поделились прогнозами, каким будет курс гривни, показатель ВВП и инфляция в 2022 году, сообщает Новое время.

Аналитики отметили условия, при которых развитие экономики пойдет по базовому, позитивному и негативному сценарию.

Основными предпосылками базового сценария являются:

отсутствие резкого обострения военных действий и открытой агрессии со стороны России;

улучшение эпидемиологической ситуации как на глобальном уровне, так и внутри государства;

сотрудничество с МВФ.

В базовом сценарии эксперты ожидают, что экономический рост в 2022 году составит 3,7%. Основной составляющей прироста станет восстановление постковидной экономической активности и частичное восстановление цепочек поставок, отмечает главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

Также эксперт прогнозирует замедление годовой инфляции до среднегодового уровня в 7,4% против 9,4% в 2021 году. При этом, есть риски сохранения высоких цен на глобальных ресурсных рынках.

Ожидается, что в этом году НБУ будет удерживать учетную ставку на уровне 9% до четвертого квартала 2022 года, а начиная с октября перейдет к стадии смягчения монетарной политики.

Стабильности курса гривни будет способствовать рекордный урожай зерновых наряду с относительно высокими ценами на них. Однако усиление реального эффективного обменного курса негативно скажется на балансе текущего счета.﻿

Инфографика: НВ

По прогнозу аналитика Райффайзен Банка, фискальная политика будет сдержанной. Ожидается, что правительство будет следовать положениям принятой летом 2021 года Бюджетной декларации на 2022−2024, которая предусматривает постепенное сокращение дефицита бюджета к ВВП.