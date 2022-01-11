Прогноз, что будет с экономикой, курсом и инфляцией в 2022 году
Ведущие украинские эксперты поделились прогнозами, каким будет курс гривни, показатель ВВП и инфляция в 2022 году, сообщает Новое время.
Аналитики отметили условия, при которых развитие экономики пойдет по базовому, позитивному и негативному сценарию.
Основными предпосылками базового сценария являются:
- отсутствие резкого обострения военных действий и открытой агрессии со стороны России;
- улучшение эпидемиологической ситуации как на глобальном уровне, так и внутри государства;
- сотрудничество с МВФ.
В базовом сценарии эксперты ожидают, что экономический рост в 2022 году составит 3,7%. Основной составляющей прироста станет восстановление постковидной экономической активности и частичное восстановление цепочек поставок, отмечает главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.
Также эксперт прогнозирует замедление годовой инфляции до среднегодового уровня в 7,4% против 9,4% в 2021 году. При этом, есть риски сохранения высоких цен на глобальных ресурсных рынках.
Ожидается, что в этом году НБУ будет удерживать учетную ставку на уровне 9% до четвертого квартала 2022 года, а начиная с октября перейдет к стадии смягчения монетарной политики.
Стабильности курса гривни будет способствовать рекордный урожай зерновых наряду с относительно высокими ценами на них. Однако усиление реального эффективного обменного курса негативно скажется на балансе текущего счета.
По прогнозу аналитика Райффайзен Банка, фискальная политика будет сдержанной. Ожидается, что правительство будет следовать положениям принятой летом 2021 года Бюджетной декларации на 2022−2024, которая предусматривает постепенное сокращение дефицита бюджета к ВВП.