Крещенские морозы: прогноз погоды на 12 января

Украину накрывают традиционные "крещенские" морозы. Температура спадет еще примерно на 7-9°С днем и на 9-10°С ночью. Снега при этом не ожидается нигде по стране. Погода﻿ обещает быть солнечной с небольшой облачностью, местами пасмурной.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

Итак, в среду, 12 января, во всех восточных, в большинстве западных, а также в Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях ожидается температура от -11°С до -5°С днем и от -16°С на западе до -7°С на востоке ночью. В Закарпатской же, а также во всех южных областях и в Крыму будет теплее всего – там обещают от -6°С до -2°С днем и от -11°С на Закарпатье до -3°С на юге ночью. В остальных центральных, а также во всех северных областях мороз будет самым сильным – от -15°С до -10°С днем и от -16°С до -9°С ночью.

Осадков 12 января в связи с морозами не прогнозируется нигде по стране. По всей территории будет облачно с прояснениями, местами пасмурно. На востоке, на западе и на севере страны ожидается ветер на уровне 11-18 км/час в среднем. В центре, на юге и в Крыму – около 18-29 км/час в среднем, на полуострове возможны шквалы до 32 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 12 января на дорогах страны, кроме южной части, ожидается гололедица (I уровень опасности, желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 12 января ожидается температура воздуха от -14°С до -9°С в течении дня, ветер 14-18 км/час и пасмурная погода.