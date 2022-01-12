Стильные зимние образы: для лучших фото на улице

Зима – это отличный способ примерить разнообразную верхнюю одежду – от пуховиков, шуб до трендовых дубленок, сообщает 24 Канал.

Модницы инстаграма показали в своих профилях немало безупречных аутфитов, которые можно легко повторить. Чаще всего девушки выбирают этой зимой дубленки – коричневого и черного цвета. Они идеально смотрятся с кремовой шапкой и шарфом.

Овечьи шубы также не остаются без внимания. В холодное время года не забывайте о многослойности. Термобелье и свитер с горловиной не только обеспечат вам теплом, но и удачно дополнят ваш look. Вязаные свитера с горловиной, свитшоты на флисе, свитера на замочке и с воротником – мастхэв зимнего сезона.

Стильные зимние образы / Фото из инстаграма

Стильные зимние образы / Фото из инстаграма

Стильные зимние образы / Фото из инстаграма

Стильные зимние образы / Фото из инстаграма

Стильные зимние образы / Фото из инстаграма

Стильные зимние образы / Фото из инстаграма

Стильные зимние образы / Фото из инстаграма