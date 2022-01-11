Минфин в 2022 году на аукционах ОВГЗ одолжил 3,9 млрд

11 января Министерство финансов разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 3,874 млрд грн, сообщили в ведомстве. Это на 11 млрд грн меньше, чем на последних аукционах в прошлом году, сообщает Новое время.

Минфин предложил инвесторам шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 4 года.

Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 10,95%, 1-годичных — 11,9%, 1,5-годичных — 11,9%, 2-годичных — 12,94%, 3-годичных — 12,95%, 4-годичных — 13,09%. Минфин повысил ставку по 3-месячным ОВГЗ на 45 базисных пунктов, 1,5-годичным — на два б.п., 2-годичным — на 4 б.п., 3-годичным — на 5 б.п.

Самый большой спрос был сосредоточен на 2-годичных бумагах, от размещения которых в государственный бюджет привлечено 2,1 млрд грн.

Инфографика: Минфин / Telegram

Напомним, что в прошлом году государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета составили 602,8 млрд грн — 86,2% от плана. В частности, от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 388,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 108,9 млрд грн ($3,1 млрд и €778,1 млн). Из внешних источников привлечено 192,8 млрд грн.