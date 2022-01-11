Майкл Щур раскритиковал популярный горнолыжный курорт в Карпатах

Майкл Щур решил провести отдых вместе с семьей в Карпатах. Известный украинский журналист, настоящее имя которого Роман Винтонов, отправился на горнолыжный курорт в Славское и пожалел об этом, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

"Если вы думаете, куда бы поехать покататься на выходные, то мой вам совет - не едьте в Славское. Не совершайте мою ошибку… То, как они ведут дела в Славском, на человеческом языке означает: "Мне по**й на тебя, твою семью и ваше общее желание кататься! Я здесь деньги зарабатываю!" - отметил журналист.

Он с семьей приехал в Славское 31 декабря 2021 года. Уже несколько дней была плюсовая температура и даже шел дождь, но на склонах лежал снег.

Начать кататься было решено с горы Высокий Верх, где работает подъемник, называемый Захар Беркут - 14 км от Славского. Они приехали туда утром, но уже свободных парковок не оказалось.

Майкл Щур жестко высказался об отдыхе в Славском (фото: facebook.com/michael.shchur.3)

Когда подошли к кассам подъемника "Захар Беркут", цена в день оказалась 900 грн. Пол дня - 550 грн. Журналисту это показалось дороговато, поскольку примерно такая же цена стоит на один подъемник в Буковеле.

"Подъемник двухместный. Едем вверх. Все ржавое и старое. Пластик потрескался. Но настроение хорошее. Потому что сейчас будем кататься" , - описал свои ощущения Майкл Щур.

Но его настроение испортилось, когда он поехал вниз.

"Спускаюсь по склону и вижу, что по склону вверх уносятся снегоходы. По склону, где ездят лыжи и сноуборды. Снегоходы везут людей вверх по трассе. И часть трассы - это уже перемолотый их траками снег с глиной. Никто за этим не смотрит. С вас взяли штуку - все остальное - ваши проблемы" , - отметил он.

Когда журналист спустился вниз и хотел подняться на подъемнике, то понял почему люди ездят на снегоходах. На подъемник стояла большая очередь.

Майкл Щур жестко высказался об отдыхе в Славском (фото: facebook.com/michael.shchur.3)

"Впечатления от Захара Беркута: жлобы заняли верх и берут деньги за вход. 30 евро за дневной скипас. Один подъемник. Одна жалкая трасса. Один раз спуститься! Чтобы спуститься второй раз, нужно простоять часа три в очереди" , - негодует журналист.

На следующий день они поехали на Тростян, но дорога туда была ужасной. При этом тоже мало мест для парковки. Но больше всего его удивило то, что там установлен один подъемник с одноместным креслом.

Но так как у него ребенок, который учиться кататься, то такой вариант не подходит. При этом стоимость скипаса на день составляет тоже 900 грн.