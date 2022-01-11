Не провал, но он может наступить: посол США о переговорах с Россией

Вчера, 10 января, прошел первый раунд переговоров между США и Россией по "гарантиям безопасности". Посол США в Москве Джон Салливан не считает их провалом, однако "он может наступить", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам Салливана, пока переговоры не кажутся провалом, впрочем, он может наступить. По его мнению, вчерашние восьмичасовые переговоры не были демонстрацией позиции каждой из стран, поскольку США, в первую очередь, планируют сотрудничать с Россией.