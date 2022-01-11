Не провал, но он может наступить: посол США о переговорах с Россией
Вчера, 10 января, прошел первый раунд переговоров между США и Россией по "гарантиям безопасности". Посол США в Москве Джон Салливан не считает их провалом, однако "он может наступить", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
По словам Салливана, пока переговоры не кажутся провалом, впрочем, он может наступить. По его мнению, вчерашние восьмичасовые переговоры не были демонстрацией позиции каждой из стран, поскольку США, в первую очередь, планируют сотрудничать с Россией.
"Нет, совершенно не так. В конечном счете он (провал -ред.) может наступить. Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся. Нам важно фокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог. Это не было просто показное демонстрирование своей позиции с каждой стороны. США стараются быть очень аккуратными в том, что мы говорим публично. Мы хотим взаимодействовать с российской стороной. Мы считаем, что лучший способ добиться этого - непубличные дискуссии, наподобие вчерашних", - заявил Салливан.