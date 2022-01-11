Крупная мировая криптобиржа назначила главного по Украине

Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance объявила о назначении генерального менеджера в Украине, им стал Кирилл Хомяков, сообщает UBR.

Он будет отвечать за укрепление позиций на локальном рынке, реализацию глобальной маркетинговой стратегии и взаимодействие с органами государственной власти и общественными организациями в нашей стране.

Как сообщили в пресс-службе компании, он имеет "внушительный опыт работы в финансовой сфере и сфере банковских технологий Украины". Кирилл Хомяков занимал ведущие позиции в Intesa San Paolo, BNP Paribas, Пиреус-Банке, а также "Меллон Украина".

Топ-менеджер также занимался развитием бизнеса в Украине и Европе крупного провайдера финансовых услуг Fiserv Inc. С 2019 года он занимал пост главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.

По данным компании, среднесуточный оборот криптовалютной биржи Binance составляет $2 млрд, на площадке проводится более 1,4 млн транзакций в секунду.