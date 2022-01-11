Зеленский призвал Запад к введению превентивных санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада быть готовыми к безотлагательному введению превентивных санкций против России. В частности, с целью противодействия агрессивным намерениям властей РФ, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля" , - заявил Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Во время которой они обсудили российскую агрессию против Украины и скоординировали свои позиции.