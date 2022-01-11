В Чехии сократили тюремный срок боевику "ДНР"

Апелляционный суд города Праги пересмотрел приговор, вынесенный Лукашу Новачеку, который за нахождение в рядах боевиков «ДНР» был приговорен к 20 годам лишения свободы. Суд постановил снизить срок заключения до шести лет, сообщает Новое время.

Суд посчитал недоказанным, что житель Карловарского края принимал участие в боевых действиях на стороне боевиков.

Новачек был признан виновным в участии в действиях организованной преступной группировки, но не в терроризме, что карается в Чехии лишением свободы сроком до 26 лет.

Новачек летом 2015 году приехал на восток Украины, чтобы «начать новую жизнь с девушкой Наташей», с которой познакомился в интернете. По приезду в Донецк знакомые Наташи якобы предложили ему должность в армии «ДНР», однако Новачек отказался быть солдатом и начал работать вольнонаемным для того, чтобы зарабатывать деньги.

В январе 2016 года он приехал в Москву, где в посольстве Чехии подал заявление на замену паспорта и вылетел в Прагу.