Кулеба и Блинкен согласовали позиции перед переговорами НАТО с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен согласовали позиции перед переговорами НАТО с Россией. Они также обсудили шаги по сдерживанию российской агрессии, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Руководители внешнеполитических ведомств согласовали дальнейшие шаги Украины и США, в частности, учитывая следующие дипломатические контакты с Российской Федерацией в формате Совета НАТО-Россия и постоянного совета ОБСЕ" , - говорится в сообщении МИД по итогам телефонных переговоров Кулебы и Блинкена.

При этом главы ведомств отметили взаимную приверженность принципу: "Никаких договоренностей по Украине без Украины".

В ходе беседы госсекретарь поделился с главой украинского МИДа содержанием переговоров между американской и российской делегацией на встрече в Женеве 10 января.

Кулеба и Блинкен также обсудили дальнейшую реализацию пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии. В частности, речь шла о жестких экономических санкциях против РФ и укрепление Вооруженных сил Украины.