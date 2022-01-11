Укргаздобыча запустила продажу газа на бирже

Крупнейшее добывающее предприятие страны – государственная "Укргаздобыча" – впервые в истории вышло на Украинскую энергетическую биржу (УЭБ) с продажей газа, сообщает UBR.

Компания предложила 100 лотов по 50 тыс. куб. м каждый.

﻿"Укргаздобыча" сегодня продавала 5 млн куб. м газа в подземных хранилищах с условием передачи в период до 19 января. Стоимость 1000 кубов – 41 135 грн. Таким образом, цена лота составила 2,056 млн грн.

Условия оплаты – предоплата 20% от суммы договора, а 80% – по факту поставки в течение 10 дней по банковской гарантии. О результатах торгов не сообщается. Всего за 2021 год предприятие добыло 13,67 млрд куб. м газа, что почти на 4% меньше от показателя 2020-го.