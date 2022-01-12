Полезные и низкокалорийные хлебцы в домашних условиях
Те, кто следит за своим питанием и формой, очень редко позволяют себе съесть лишний кусочек хлеба. И в целом, этот продукт считается достаточно калорийным и не всегда безопасным и качественным, если покупать в магазине, сообщает Обозреватель.
Ни для кого не секрет, что прекрасной альтернативой хлебу есть хлебцы: вкусные, легкие и питательные. Они идеально сочетаются как с основными блюдами, так и могут стать полезным десертом к чаю. Приготовить такие хлебцы сможет абсолютно любая хозяйка.
Рецептом хлебцев из льна поделилась фудблогер ksenika_pp_. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
- семена льна – 1 ст.
- орехи грецкие – 1 ст.
- семена подсолнечные – 1 ст.
- корица – 1 ч. л.
- мед – 2 ст. л.
- мука овсяная – 2 ст. л.
- вода – 2 ст
Способ приготовления:
1. Семена льна залить водой и оставить на 2 часа до набухания.
2. Добавить измельченные орехи, семена подсолнечника, мед, муку и корицу. Перемешать.
3. Получившуюся массу вылить на противень и с помощью лопатки условно разделить на куски.
4. Запекать при температуре 100 градусов 2 часа.