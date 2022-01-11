Французское телевидение извинилось за карту Украины без Крыма

Французский канал France Télévisions назвал технической ошибкой появление карты Украины без оккупированного Крыма и принес извинения, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказала специалист по стратегическим коммуникациям посольства Украины во Франции Александра Присяжнюк Майор в комментарии под постом корреспондентки издания "Тиждень" Аллы Лазаревой, которая обратила внимание на ошибку.

"От имени Посольства общались с редакцией. Получила извинения, объяснения и заверения, что такая ситуация не повторится: графический подрядчик допустил техническую ошибку (отсутствует штриховка аннексированного Крыма и указание непризнания этой аннексии международным сообществом), но это никоим образом не отражает позицию телеканала по отношению к украинскому Крыму" , — написала она.

По словам Присяжнюк Майор, контент вокруг украинской тематики на France Télévisions в целом сбалансирован и корректен.