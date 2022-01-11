Ермак провел встречу с европейскими журналистами

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с европейскими журналистами заявил о гарантии США придерживаться принципа "ничего об Украине без Украины" в переговорах с Россией, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы получили гарантии от президента США Джозефа Байдена и всех наших западных партнеров, что какие-либо вопросы, касающиеся нашей страны и ее безопасности, не будут обсуждаться без ее участия. И принцип "ничего об Украине без Украины" будет придерживаться во время любых переговоров", – сказал Ермак во время встречи с журналистами, представляющими ряд ведущих европейских СМИ: Süddeutsche Zeitung (Германия), Le Figaro, L'Opinion и Radio France (Франция), TVN (Польша).

Руководитель Офиса президента убежден, что агрессия России против Украины станет огромной ошибкой как со стороны РФ, так и со стороны стран, которые позволят этому произойти, и будет иметь необратимые последствия.

Он подчеркнул, что украинские власти ежедневно работают над укреплением армии и обороноспособности государства и благодарны за соответствующую помощь иностранным партнерам.

Ермак отметил, что США решили активно участвовать в мирном процессе по прекращению войны на Донбассе.