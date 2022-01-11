Билл Гейтс спрогнозировал спад коронавируса в мире

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс спрогнозировал, что число заражений коронавирусом в мире пойдет на спад после того, как волна омикрон-штамма стихнет, сообщает Лента.Ру.

Гейтс заявил, что вместе с волной омикрон-штамма COVID-19 системы здравоохранения разных стран столкнутся с трудностями. Большинство тяжелых случаев болезни будет наблюдаться среди непривитых граждан, считает он. Однако Гейтс предрек спад заболеваемости коронавирусом после волны омикрона.

"После того, как "омикрон" пройдет по стране, в остальное время года случаев заболеваний должно быть намного меньше, так что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп" , — написал он.