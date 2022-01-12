Украинец начал тренировку с Бенфикой после коронавируса

Нападающий Бенфики Роман Яремчук вылечился после коронавируса. Пресс-служба команды опубликовала фото, на которых украинский форвард тренируется в общей группе вместе с остальными игроками, сообщает 24 Канал.

Яремчук 5 января получил положительный тест на коронавирус. Поэтому украинец пропустил поединок с Пасуш-де-Феррейра (0:2), поскольку отправился на самоизоляцию.

Тренування Бенфіки / Фото twitter.com/slbenfica_en.

Яремчук уже болел ковидом в ноябре 2020-го, до этого сдавал положительный тест в августе 2020-го, но повторный результат был отрицательным.

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