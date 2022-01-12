Украинец начал тренировку с Бенфикой после коронавируса
Нападающий Бенфики Роман Яремчук вылечился после коронавируса. Пресс-служба команды опубликовала фото, на которых украинский форвард тренируется в общей группе вместе с остальными игроками, сообщает 24 Канал.
Яремчук 5 января получил положительный тест на коронавирус. Поэтому украинец пропустил поединок с Пасуш-де-Феррейра (0:2), поскольку отправился на самоизоляцию.
Яремчук уже болел ковидом в ноябре 2020-го, до этого сдавал положительный тест в августе 2020-го, но повторный результат был отрицательным.
Как Яремчук проводит сезон
- По ходу этого сезона Яремчук уже отыграл за Бенфику 23 матча, в которых забил семь голов и отдал пять ассистам. Роман перешел к "орлам" летом 2021 года из бельгийского Гента за 17 миллионов евро. Его контракт действует до лета 2026 г.
- Бенфика в турнирной таблице чемпионата Португалии занимает третье место, уступая лидеру первенства Порту семь очков.