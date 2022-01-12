США требуют объяснить новые учения России у границ Украины

В США ожидают, что в рамках снятия напряженности с ситуации вокруг границ Украины РФ предоставит разъяснения по поводу новых проводимых военных учений или вовсе прекратит их. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, сообщает Зеркало недели.

О начале учений войск РФ в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях было объявлено сразу после того, как заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что сигналом со стороны России к деэскалации станет "возвращение войск в казармы".

"Мы полагаем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения" , — сказал Прайс в ходе брифинга.

Также он отметил, что прогресс в переговорах России и США по деэскалации может произойти только в случае не нагнетания проблемных вопросов.