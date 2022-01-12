Джошуа признался о серьезных проблемах после поражения от Усика
После поражения Энтони Джошуа от Александра Усика прошло почти четыре месяца. Промоутеры боксеров говорят о намеченном на апрель реванше практически как о свершившемся факте, но британского боксера продолжают укорять осенние воспоминания, сообщает 24 Канал.
Джошуа признал, что психологически тяжело принял поражение от Усика и потери трех титулов супертяжелого веса.
"У меня были очень большие ожидания от себя. И я уступил, хотя был готов на 100%. Поражение от Усика меня психологически убило. Теперь я намерен полностью изменить тренировки, настройки и подготовку к реваншу", – сказал он.
"Это самый важный этап моей карьеры, мне необходимо вернуть свои титулы", – заявил Джошуа.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- Первое сражение между боксерами состоялось 25 сентября 2021 года в Лондоне. Украинский боксер одержал убедительную победу единогласным решением судей.
- В контракте на первый поединок был предусмотрен реванш для Джошуа, если он терпит поражение. Британец активировал эту опцию сразу после поражения.
- Усик и Джошуа имеют время до апреля, чтобы организовать реванш. Бой может состояться в Великобритании, Ближнем Востоке и даже в Украине.