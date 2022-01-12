Джошуа признался о серьезных проблемах после поражения от Усика

После поражения Энтони Джошуа от Александра Усика прошло почти четыре месяца. Промоутеры боксеров говорят о намеченном на апрель реванше практически как о свершившемся факте, но британского боксера продолжают укорять осенние воспоминания, сообщает 24 Канал.

Джошуа признал, что психологически тяжело принял поражение от Усика и потери трех титулов супертяжелого веса.

"У меня были очень большие ожидания от себя. И я уступил, хотя был готов на 100%. Поражение от Усика меня психологически убило. Теперь я намерен полностью изменить тренировки, настройки и подготовку к реваншу", – сказал он.

"Это самый важный этап моей карьеры, мне необходимо вернуть свои титулы", – заявил Джошуа.

Усик – Джошуа: что известно о реванше