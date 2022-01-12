Почему во сне человек может дергаться и вздрагивать всем телом

Каждый человек хотя бы изредка, но сталкивался с таким явлением, как вздрагивания всем телом во время сна. Об этом подробно рассказала врач-невролог Алина Бедина, сообщает Rsute.ru.

Вздрагивания во сне называются миоклонией. Чаще всего могут подергиваться мышцы ног, реже – рук, а еще реже – лица. Связано это явление с работой нервной системы. Она может не успеть расслабить свою моторику одновременно с процессом засыпания. А еще вздрагивание тела можно объяснить, например, резким звонком будильника или падением с кровати.

Если мышечные подергивания происходят часто и даже в период бодрствования, тогда причина миоклонии может крыться в другом.

Из-за гиповитаминоза

К мышечным спазмам может привести недостаток в организме таких элементов, как кальций и витамин D. Если же в дефиците витамин В12, тогда не только подергивания мышц возможны, а еще и онемение конечностей.

Чтобы разобраться, каких витаминов не хватает в организме, необходимо сдать кровь на анализ, а не заниматься самолечением, приобретая в аптеке первые попавшиеся поливитамины.

Стресс и перенапряжение

Нервной системе будет нелегко расслабиться перед сном, если день был наполнен стрессами и переживаниями. С другой стороны, кофе и чай могут также тормозить процесс расслабления. Поэтому кофе лучше употреблять до обеда.

Полезно также ознакомиться с расслабляющими техниками. Поможет и теплая ванна с добавлением эфирного масла, чай на мятных листьях, а также успокоительные препараты, выписанные врачом.

Вечерние тренировки

Проводить тренировку непосредственно перед сном – плохое решение. Спокойно поспать в таком случае вряд ли получится, потому что мышцы, не успевшие расслабиться, наверняка будет беспокоить боль, вызванная спазмами. Занятия спортом – это похвально и здорово, но только в первой половине дня. Вечером же допустимы только легкие упражнения из йоги, например, связанные с растяжкой.

Беспокойные ноги

Такой синдром является признаком неврологического заболевания, связанного с чувством дискомфорта в нижних конечностях. Он сопровождается постоянным желанием подвигать ногами, при этом конечности могут неметь. Данный симптом делится на два вида: первичный и вторичный. Первичный может быть не связан с каким-либо заболеванием, а просто передаваться по наследству. Вторичный симптом беспокойных ног связан с гиповитаминозом, сахарным диабетом, алкоголизмом, заболеваниями щитовидки, почек, артерий, вен на ногах, спинного мозга и другими.

Требует ли миоклония лечения

В некоторых случаях миоклонию рассматривают, как вариант нормы. Она возникает из-за каких-либо сильных эмоций, пережитых в течение дня, или из-за чрезмерной активности, с которой он был прожит. В этом случае повода для паники нет, и сон станет нормальным, как только будут устранены причины его расстройства.

Если же судороги случаются часто, доставляют человеку немалые страдания, и ничем их объяснить нельзя, тогда лучшим решением будет, безусловно, посещение специалиста – врача-невролога.