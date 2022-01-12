Ущерб от стихийных бедствий в 2021 году достиг $280 млрд

Стихийные бедствия 2021 года нанесли общий ущерб в размере $280 млрд, из которых примерно $120 млрд было застраховано, свидетельствуют данные перестраховщика Munich Re, сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, 2021 по сравнению с 2005 и 2011 годами оказался вторым самым дорогим для страхового сектора.

Самым дорогим стихийным бедствием прошлого года стал ураган Ида с общими потерями в размере $5 млрд (застрахованный ущерб составил $36 млрд). В Европе внезапные наводнения после сильных дождей нанесли ущерб в размере $54 млрд (EUR46 млрд) - в истории Германии это самое дорогое стихийное бедствие.

Многие погодные катастрофы соответствуют ожидаемым последствиям изменения климата, что делает неотложной задачей повышение готовности к потерям и защите климата, отмечают в Munich Re.

"Картины стихийного бедствия в 2021 году вызывают тревогу. Климатические исследования все чаще подтверждают, что экстремальные погодные условия стали более вероятны. Обществу необходимо срочно адаптироваться к погодным рискам, которые растут и сделать защиту климата приоритетом" , - отмечает член правления компании Торстен Джеворек.

Согласно сообщению, на США пришлась очень высокая доля ущерба от стихийных бедствий в 2021 году (примерно $145 млрд), из которых было застраховано около $85 млрд. Как общие, так и застрахованные убытки были значительно выше, чем в два предыдущих года (общие убытки в 2020 г. – $100 млрд, 2019 г. – $52 млрд, застрахованные убытки в 2020 г. – $67 млрд, 2019 г. – $26 млрд).

Самое дорогое стихийное бедствие прошлого года – ураган Ида, обрушившийся на сушу 29 августа в 90 км к югу от Нового Орлеана как сильный ураган (категория 4, второй по разрушительности) при скорости ветра около 240 км/ч (150 миль/час). Десятки тысяч построек были повреждены или разрушены. Система дамб в Новом Орлеане, которая была усилена после урагана Катрина в 2005 году, выдержала штормовые волны, тем самым предотвратив гораздо большие потери.

Затем ураган Ида направился на северо-восток, вызвав сильное наводнение, в частности, в Нью-Джерси и столичном районе Нью-Йорка.

В целом ураган Ида нанес ущерб в размере $65 млрд, из которых примерно $36 млрд было застраховано (55%). В общей сложности погибли 114 человек.

Вслед за предыдущими рекордными 30 названными тропическими штормами в 2020 году штормовая активность в течение сезона ураганов 2021 года снова была значительно выше долгосрочного среднего значения (14,3 за период с 1991 по 2020 год) с 21 названным тропическим штормом.

В декабре 2021 года серия сильных штормов в нескольких штатах центральной и юго-восточной части США привела к исключительно высоким потерям, особенно в декабре. Десятки сильных торнадо со скоростью ветра до 310 км/ч (190 миль/час) опустошили шесть штатов. Особенно сильно пострадал город Мейфилд (штат Кентукки), где массивный клиновидный торнадо EF4 с длинными гусеницами пронесся по окрестностям. Большая часть города, в частности свечной завод, была полностью разрушены. По начальным оценкам, общий ущерб составил около $5,2 млрд, прогнозируемый застрахованный ущерб составил $4 млрд. Приблизительно 90 человек погибли.

В феврале исключительная волна холода принесла ледяные температуры даже к югу США. Температура -8°C (17°F) была зафиксирована в городе Хьюстон (юг Техаса). Хотя в штате Техас примерно раз в десятилетие встречаются большие заморозки, энергетика, инфраструктура и здания штата часто оказываются недостаточно подготовленными к таким условиям. Миллионы людей остались без электричества. В целом с убытком в размере $30 млрд (половина из которых были застрахованы) это событие стало третьим по величине стихийным бедствием 2021 года.