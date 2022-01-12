Когда можно пересекать двойную осевую разметку

Все водители знают, что пересекать двойную осевую линию разметки запрещено. Однако из этого правила есть исключения, и некоторые из них четко прописаны в Правилах дорожного движения, сообщает 24 Канал.

Код двойной осевой разметки в ПДД 1.3. Она разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, которые имеют четыре и более полос движения или на участках дорог с тремя (2+1) полосами.

Пересечение двойной осевой является нарушением, за которое статья 122 ч.1 КУоАП предусматривает штраф в размере двадцати не облагаемых налогом минимумов граждан (340 грн).

В то же время на практике случаются ситуации, когда водители пересекают двойную сплошную линию разметки даже на глазах у полиции и не получают за это штраф. К примеру, при объезде места оформления масштабного ДТП, если других путей объезда нет.

А еще в Правилах дорожного движения есть пункт 3.1, который позволяет водителям оперативных транспортных средств, выполняя неотложное служебное задание, отступать от требований отдельных пунктов Правил при включении проблескового маячка синего или красного цвета и специального звукового сигнала и обеспечения безопасности дорожного движения.

Пункт 2.14 (е) Правил дорожного движения говорит, что водитель имеет право отступать от требований законодательства в условиях действия непреодолимой силы или когда другими средствами невозможно предотвратить гибель или увечье граждан. Чаще всего этот пункт трактуют, как позволяющий отступать от Правил во избежание ДТП.

Кроме того, чтобы выполнять требования дорожной разметки, водитель должен ее видеть. Если разметка стерлась от времени или засыпана снегом, песком или чем-нибудь другим, нельзя требовать от водителя выполнения требований дорожной разметки.